Il vaccino Covid arriva anche in Italia il 27 dicembre (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Domenica 27 dicembre arriva il vaccino Covid e parte la campagna vaccinale in Italia e in tutta Europa. L'Ema (l'Agenzia europea del farmaco) ha dato finalmente il via libera al vaccino Pfizer-BioNTech, che viene già inoculato negli Stati Uniti dopo l'approvazione della Fda, la quale ha concesso il nulla osta anche per il vaccino di Moderna la cui approvazione in Europa è prevista per gennaio. È scattato l'atteso conto alla rovescia per dispiegare un'arma anti-Covid ritenuta centrale per rimettere in moto il Paese e la sua economia. «Avere a disposizione un vaccino efficace e sicuro apre una fase nuova», ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza. Quando arriva il vaccino ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Domenica 27ile parte la campagna vaccinale ine in tutta Europa. L'Ema (l'Agenzia europea del farmaco) ha dato finalmente il via libera alPfizer-BioNTech, che viene già inoculato negli Stati Uniti dopo l'approvazione della Fda, la quale ha concesso il nulla ostaper ildi Moderna la cui approvazione in Europa è prevista per gennaio. È scattato l'atteso conto alla rovescia per dispiegare un'arma anti-ritenuta centrale per rimettere in moto il Paese e la sua economia. «Avere a disposizione unefficace e sicuro apre una fase nuova», ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza. Quandoil...

