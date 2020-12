Il vaccino anti-Covid sarà efficace per almeno un anno come l’antinfluenzale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il vaccino anti Covid targato Pfizer/BioNTech, nome commerciale Comirnaty, ha ricevuto anche l’ultimo via libera alla distribuzione, quello dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Si partirà con le prime iniezioni il 27 dicembre, con il Vaccine Day europeo. E sarà sicuro, dice a Repubblica Marco Cavaleri, italiano di Saronno a capo della Strategia vaccini dell’Ema (l’Agenzia del farmaco europea): «Perché arriva dopo un processo di valutazione rigoroso, basato su una quantità considerevole di dati su sicurezza ed efficacia in base alla quale abbiamo concluso che il rapporto tra rischio e beneficio è altamente positivo». Eppure ci sono cose sul vaccino che ancora non sappiamo. «Ci sono dati che avremo solo con la vaccinazione di un ampio numero di individui, ma si tratta di aspetti ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Iltargato Pfizer/BioNTech, nome commerciale Comirnaty, ha ricevuto anche l’ultimo via libera alla distribuzione, quello dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Si partirà con le prime iniezioni il 27 dicembre, con il Vaccine Day europeo. Esicuro, dice a Repubblica Marco Cavaleri, italiano di Saronno a capo della Strategia vaccini dell’Ema (l’Agenzia del farmaco europea): «Perché arriva dopo un processo di valutazione rigoroso, basato su una qutà considerevole di dati su sicurezza ed efficacia in base alla quale abbiamo concluso che il rapporto tra rischio e beneficio è altamente positivo». Eppure ci sono cose sulche ancora non sappiamo. «Ci sono dati che avremo solo con la vaccinazione di un ampio numero di individui, ma si tratta di aspetti ...

