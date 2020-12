Il vaccino anti COVID arriva in Italia la notte di Natale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Le prime dosi di vaccino anti COVID in arrivo dal Belgio varcheranno la frontiera Italiana la notte del 25 dicembre per arrivare il giorno di Santo Stefano Dopo il via libera dell’Agenzia Italiana per il farmaco (Aifa) all’immissione in commercio del vaccino Pfizer Biontech ora in Italia si attendono le 9.750 dosi che arriveranno il 26 dicembre per essere subito disponibili il giorno dopo, 27 dicembre, per il V-day, in cui in tutta Europa partirà la campagna vaccinale. Il viaggio del vaccino Pfizer Biontech parte dalla sede Pfizer nelle Fiandre. In cima alla lista delle somministrazioni in Italia ci saranno una giovane infermiera, un operatore socio sanitario impegnato nei reparti ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Le prime dosi diin arrivo dal Belgio varcheranno la frontierana ladel 25 dicembre perre il giorno di Santo Stefano Dopo il via libera dell’Agenziana per il farmaco (Aifa) all’immissione in commercio delPfizer Biontech ora insi attendono le 9.750 dosi che arriveranno il 26 dicembre per essere subito disponibili il giorno dopo, 27 dicembre, per il V-day, in cui in tutta Europa partirà la campagna vaccinale. Il viaggio delPfizer Biontech parte dalla sede Pfizer nelle Fiandre. In cima alla lista delle somministrazioni inci saranno una giovane infermiera, un operatore socio sanitario impegnato nei reparti ...

