Il Sultano Erdogan rifiuta di liberare il leader curdo Dermitas: 'Dalla Ue decisione ipocrita' (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Era prevedibile che Erdogan rifiutasse di seguire l'ordine della Corte di Strasburgo di rilasciare il leader curdo Selahattin Dermitas, in prigione dal 2016 per quelli che la Corte ha definito 'motivi ... Leggi su globalist (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Era prevedibile chesse di seguire l'ordine della Corte di Strasburgo di rilasciare ilSelahattin, in prigione dal 2016 per quelli che la Corte ha definito 'motivi ...

Dermitas è in prigione del 2016, dopo il fallito colpo di Stato. Ma la sentenza della Corte ha reso chiaro che Dermitas non aveva nulla a che fare con il tentato golpe ...

Il rebus internazionale turco e le sanzioni contro Erdogan

del tutto funzionale alle strategie geopolitiche imposte da Recep Tayyip Erdogan, “sultano” della mezzaluna turca, al potere dal 2014. Dagli Stati Uniti all’Unione Europea (soprattutto Francia, Grecia ...

