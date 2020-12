Il silenzio di Speranza imbarazza più dei burocrati. Del piano pandemico ancora non c’è traccia, ma il ministro tace (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Continua la polemica sul piano pandemico non aggiornato tra il viceministro alla Sanità Pierpaolo Sileri e i burocrati del ministero. Sileri da Massimo Giletti a Non è l’Arena (La 7) ha detto che sono mesi che chiede notizie sul piano pandemico, ma nessuno vuole rispondergli: una situazione imbarazzante in cui viene misconosciuta l’autorità e l’autorevolezza di un viceministro della Repubblica. Sileri è molto puntuale nel suo attacco e chiede all’ex direttore generale della prevenzione del ministero stesso, Claudio D’Amario, perché il piano pandemico non sia stato aggiornato dal 2009. E qui entra in gioco anche un altro precedente direttore generale dello stesso servizio e cioè Ranieri Guerra, numero 2 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Continua la polemica sulnon aggiornato tra il vicealla Sanità Pierpaolo Sileri e idel ministero. Sileri da Massimo Giletti a Non è l’Arena (La 7) ha detto che sono mesi che chiede notizie sul, ma nessuno vuole rispondergli: una situazionente in cui viene misconosciuta l’autorità e l’autorevolezza di un vicedella Repubblica. Sileri è molto puntuale nel suo attacco e chiede all’ex direttore generale della prevenzione del ministero stesso, Claudio D’Amario, perché ilnon sia stato aggiornato dal 2009. E qui entra in gioco anche un altro precedente direttore generale dello stesso servizio e cioè Ranieri Guerra, numero 2 ...

