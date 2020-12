Il ridicolo teatrino dell’influencer gay Iconize: prima si inventa un’aggressione omofoba, poi ci scherza su (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Milano, 23 dic – Marco Ferrero, in arte Iconize, è un influencer gay noto più di tuto per essersi inventato un’aggressione omofoba mentre in realtà, pare, si sia preso a pattoni con un surgelato. Dopo la figura barbina, sarebbe d’uopo tacere: invece, niente, il disperato protagonismo partorito dai social evidentemente lo affligge, perché si è auto preso in giro su TikTok per il ridicolo finto pestaggio. Iconize, i surgelati e le aggressioni finte Era appena maggio quando Iconize sostenne che era stato picchiato per non aver dato la sigaretta a un tizio che lo aveva anche discriminato in quanto gay. Il suo racconto, che ovviamente gli è fruttato un sacco di like e di condivisioni sui social, però non la diceva giusta. Chi lo conosce bene, come alcuni partecipanti al ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Milano, 23 dic – Marco Ferrero, in arte, è un influencer gay noto più di tuto per essersitomentre in realtà, pare, si sia preso a pattoni con un surgelato. Dopo la figura barbina, sarebbe d’uopo tacere: invece, niente, il disperato protagonismo partorito dai social evidentemente lo affligge, perché si è auto preso in giro su TikTok per ilfinto pestaggio., i surgelati e le aggressioni finte Era appena maggio quandosostenne che era stato picchiato per non aver dato la sigaretta a un tizio che lo aveva anche discriminato in quanto gay. Il suo racconto, che ovviamente gli è fruttato un sacco di like e di condivisioni sui social, però non la diceva giusta. Chi lo conosce bene, come alcuni partecipanti al ...

