Il ricatto di Galli | “Per chi farà il vaccino più ‘privilegi’ rispetto a chi non lo fa” Video

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Milano, 23 dic – Per il virologo Massimochi si sottoporrà alpotrà godere di maggiori libertà e «privilegi»a chi invece deciderà di non farselo iniettare. In soldoni, per chi non vuole farsi vaccinare non finirà la via crucis di misure restrittive. Nonostante ad oggi non vi siano particolari dettagli sul piano vaccinale, né sulle caratteristiche delstesso, alla luce anche della «variante inglese» ormai al centro delle attenzioni (spesso morbose) dei mass media, continua imperterrita la grancassa mediatica per promuovere a tutti i costi la somministrazione delstesso.: privilegi in cambio delIntervistato durante la trasmissione Buongiorno di Sky, il professor Massimoha dichiarato con ...