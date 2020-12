Il principe cerca moglie 2, arriva il sequel con Eddie Murphy trama, foto e trailer (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Come stanno andando le cose nel regno di Zamunda? Lo scopriremo presto, il 5 marzo del 2021 quando su Amazon Prime Video approda direttamente in streaming il film sequel Il principe cerca moglie 2 – titolo originale Coming 2 e in Italia viene intitolato Il principe cerca figlio – con Eddie Murphy (doveva uscire nelle sale americane lo scorso agosto, ma la pandemia ha cambiato i piani). Il principe cerca moglie: cast, trailer e curiosità della commedia cult con Eddie Murphy “La cosa che mi ha fatto più piacere del tornare a lavorare con il cast de Il principe cerca moglie è stata quella di fare un ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Come stanno andando le cose nel regno di Zamunda? Lo scopriremo presto, il 5 marzo del 2021 quando su Amazon Prime Video approda direttamente in streaming il filmIl2 – titolo originale Coming 2 e in Italia viene intitolato Ilfiglio – con(doveva uscire nelle sale americane lo scorso agosto, ma la pandemia ha cambiato i piani). Il: cast,e curiosità della commedia cult con“La cosa che mi ha fatto più piacere del tornare a lavorare con il cast de Ilè stata quella di fare un ...

