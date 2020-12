Il Presepe della Croce Rossa sotto il colonnato di San Pietro (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma – Gli utenti della Comunita’ Terapeutica di Villa Maraini-CRI hanno realizzato interamente a mano un Presepe con cartoncino riciclato, guidati da un artigiano romano Stefano Prisco, che rappresenta il momento di preghiera di Papa Francesco in piena pandemia e lockdown in una Piazza San Pietro insolitamente vuota. L’opera, che rimarra’ esposta fino al 10 Gennaio 2021 nel colonnato di Piazza San Pietro, nell’ambito della mostra ‘100 Presepi in Vaticano’, e’ nata in reazione ad un momento di solitudine collettivo che il Papa ha incarnato con il suo gesto di preghiera, risvegliando negli utenti in cura a Villa Maraini-CRI quelle sensazioni di sconforto e abbandono vissute nel periodo della dipendenza da sostanze. “Ricreare la piazza con la facciata ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma – Gli utentiComunita’ Terapeutica di Villa Maraini-CRI hanno realizzato interamente a mano uncon cartoncino riciclato, guidati da un artigiano romano Stefano Prisco, che rappresenta il momento di preghiera di Papa Francesco in piena pandemia e lockdown in una Piazza Saninsolitamente vuota. L’opera, che rimarra’ esposta fino al 10 Gennaio 2021 neldi Piazza San, nell’ambitomostra ‘100 Presepi in Vaticano’, e’ nata in reazione ad un momento di solitudine collettivo che il Papa ha incarnato con il suo gesto di preghiera, risvegliando negli utenti in cura a Villa Maraini-CRI quelle sensazioni di sconforto e abbandono vissute nel periododipendenza da sostanze. “Ricreare la piazza con la facciata ...

Ultime Notizie dalla rete : Presepe della Il Presepe della Solidarietà L'Etruria Niente messa di Natale, il vescovo napoletano: “A mezzanotte tutte campane a festa”

Il Vescovo Antonio Di Donna chiede a tutte le chiese della Diocesi di «suonare le campane a festa alla mezzanotte del 24 dicembre». Ed esorta le famiglie ...

Sull’attualità del presepe. “Natale in casa Cupiello” di Edoardo de Angelis [TV]

Rischiosa e audace l'operazione di trasposizione del testo eduardiano in tv per la regia dell'autore dei premiati "Indivisibili" e "Il vizio della speranza".Prosegui la lettura ...

