Il premier raccomanda prudenza a Natale | Speranza nei vaccini

"Questo sarà un Natale diverso, ma lo sviluppo dei vaccini e il loro lancio a breve sono più di un segnale di Speranza", commenta il premier Conte.

