Il premier ci spera: 'Il nostro obiettivo è riaprire le scuole il 7 gennaio, almeno per la metà degli studenti' (Di mercoledì 23 dicembre 2020) "Didattica in presenza nelle scuole secondarie superiori, in presenza, è il nostro obiettivo, anche se non al 100%". Afferma con un certo ottimismo Conte. "La ripresa della scuola è stata una sfida ... Leggi su globalist (Di mercoledì 23 dicembre 2020) "Didattica in presenza nellesecondarie superiori, in presenza, è il, anche se non al 100%". Afferma con un certo ottimismo Conte. "La ripresa della scuola è stata una sfida ...

globalistIT : - Michele10307114 : @repubblica E sperare che c'è gente che spera in un premier (uomo o donna che sia) competente e onesto/a! - TerlizziGerard3 : RT @GiancarloDeRisi: Conte alla frutta, ha capito che se non cede sul Recovery fund, Renzi fa la crisi sul serio: 'Il premier spera di cava… - Nicola23453287 : RT @GiancarloDeRisi: Conte alla frutta, ha capito che se non cede sul Recovery fund, Renzi fa la crisi sul serio: 'Il premier spera di cava… - PMurroccu : RT @GiancarloDeRisi: Conte alla frutta, ha capito che se non cede sul Recovery fund, Renzi fa la crisi sul serio: 'Il premier spera di cava… -