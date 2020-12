Il polo Nord magnetico si sta spostando rapidamente verso la Siberia

Leggi su wired

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) (foto: Piro4D via Pixabay)Ildel campoterrestre si stain direzione della. Tanto che gli scienziati hanno dovuto aggiornare i sistemi di geolocalizzazione, come quelli che usiamo sul cellulare. La conferma del cambiamento arriva oggi da uno studio condotto da tre ricercatori dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), che ha analizzato le osservazioni dei satelliti Swarm – che studiano proprio il campoterrestre – dell’Agenzia spaziale europea (Esa). La velocità con cui ilsta correndo dal Canada allaè otto volte maggiore rispetto a quella delSud. I risultati sono pubblicati sul Journal of Geophysical ...