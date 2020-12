Il passaggio dalla mobilità “fossile” alla mobilità elettrica disturba molto equilibri (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Produrre (estrarre) combustibili fossili era un attività consolidata e stabile con guadagni di relativamente facile programmazione anche a lunga scadenza. I mutamenti climatici obbligano a rivalutare pianificazioni consolidate. Alcuni esempi: Il presidente Akyo Toyota della famosa casa automobilistica giapponese mette in guardia la politica: una transizione troppo rapida verso l’auto elettrica rischia di far crollare l’industria. PORTE CHIUSE AL CARBONE PER LA SPEZIA DAL 2021 Il termine ultimo per la dismissione totale italiana dal carbone è stato fissato da tempo al 2025 all’interno del Pniec, (il Piano energia e clima). In alcuni casi si procederà a una dismissione anticipata come avverrà, ad esempio, a La Spezia dove la centrale locale Eugenio Montale di Vallegrande, verrà chiusa addirittura nel 2021. A2A è pronta a investire per chiudere in ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Produrre (estrarre) combustibili fossili era un attività consolidata e stabile con guadagni di relativamente facile programmazione anche a lunga scadenza. I mutamenti climatici obbligano a rivalutare pianificazioni consolidate. Alcuni esempi: Il presidente Akyo Toyota della famosa casa automobilistica giapponese mette in guardia la politica: una transizione troppo rapida verso l’autorischia di far crollare l’industria. PORTE CHIUSE AL CARBONE PER LA SPEZIA DAL 2021 Il termine ultimo per la dismissione totale italiana dal carbone è stato fissato da tempo al 2025 all’interno del Pniec, (il Piano energia e clima). In alcuni casi si procederà a una dismissione anticipata come avverrà, ad esempio, a La Spezia dove la centrale locale Eugenio Montale di Vallegrande, verrà chiusa addirittura nel 2021. A2A è pronta a investire per chiudere in ...

diegomeloni : RT @Ingestibile79: È la pura soppressione dell'etica a favore dell'economia, e in ciò il trionfo più completo dello spirito borghese attrav… - nemesi333 : RT @Ingestibile79: È la pura soppressione dell'etica a favore dell'economia, e in ciò il trionfo più completo dello spirito borghese attrav… - Psyclo_Bo : RT @Ingestibile79: È la pura soppressione dell'etica a favore dell'economia, e in ciò il trionfo più completo dello spirito borghese attrav… - _grazy87 : RT @marco_rogerio_: Gol clamoroso divorato dalla Fiorentina. Dopo passaggio horror di Bonucci. Non ci siamo proprio con la testa stasera.… - marco_rogerio_ : Gol clamoroso divorato dalla Fiorentina. Dopo passaggio horror di Bonucci. Non ci siamo proprio con la testa stasera... -