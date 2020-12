Il Paradiso delle signore, anticipazioni 25 dicembre: Luciano esorta Federico a perdonare Silvia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Luciano e Federico avranno un confronto molto sincero a Il Paradiso delle signore. Le anticipazioni relative alla puntata in onda venerdì 25 dicembre, rivelano che il ragioniere esorterà il ragazzo a perdonare Silvia, la quale avrà anche sbagliato, ma ha sempre amato i suoi figli. Nel frattempo, Gabriella e Cosimo sceglieranno finalmente la data delle loro nozze mentre Marcello e Salvatore passeranno il Natale al lavoro in Caffetteria. Intanto, Vittorio deciderà di portare la cognata ed i nipoti a pranzo al Circolo mentre Armando sarà felicissimo per il regalo ricevuto da Agnese. Infine, Federico deciderà di aprire il regalo di Umberto, ma non sembrerà gradirlo molto. Il Paradiso ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 23 dicembre 2020)avranno un confronto molto sincero a Il. Lerelative alla puntata in onda venerdì 25, rivelano che il ragioniere esorterà il ragazzo a, la quale avrà anche sbagliato, ma ha sempre amato i suoi figli. Nel frattempo, Gabriella e Cosimo sceglieranno finalmente la dataloro nozze mentre Marcello e Salvatore passeranno il Natale al lavoro in Caffetteria. Intanto, Vittorio deciderà di portare la cognata ed i nipoti a pranzo al Circolo mentre Armando sarà felicissimo per il regalo ricevuto da Agnese. Infine,deciderà di aprire il regalo di Umberto, ma non sembrerà gradirlo molto. Il...

