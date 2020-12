Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 24 dicembre: inaspettata decisione di Beatrice su Vittorio (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 24 dicembre: è la Vigilia di Natale anche per i protagonisti della soap. Cosa avverrà? Vediamolo subito! Festa al “Paradiso”. Le Veneri cucinano per i ragazzi Amato, Armando e Marcello. Il capo-magazziniere apre il regalo di Agnese Al grande magazzino è arrivato Babbo Natale, creando un’atmosfera di grande magia anche per gli adulti. A Casa Amato, Salvatore, Rocco, Armando e Marcello divorano prima di cena i deliziosi piatti che Maria aveva preparato per loro e quindi non hanno più niente da mangiare. A sorpresa, ci pensano le Veneri e i quattro trascorreranno la serata in allegria. Come sappiamo, Agnese è dovuta tornare a Partanna su richiesta di Giuseppe, ma ha lasciato un regalo per Armando, che lo scarterà con emozione: cosa sarà? Il ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il24: è la Vigilia di Natale anche per i protagonisti della soap. Cosa avverrà? Vediamolo subito! Festa al “”. Le Veneri cucinano per i ragazzi Amato, Armando e Marcello. Il capo-magazziniere apre il regalo di Agnese Al grande magazzino è arrivato Babbo Natale, creando un’atmosfera di grande magia anche per gli adulti. A Casa Amato, Salvatore, Rocco, Armando e Marcello divorano prima di cena i deliziosi piatti che Maria aveva preparato per loro e quindi non hanno più niente da mangiare. A sorpresa, ci pensano le Veneri e i quattro trascorreranno la serata in allegria. Come sappiamo, Agnese è dovuta tornare a Partanna su richiesta di Giuseppe, ma ha lasciato un regalo per Armando, che lo scarterà con emozione: cosa sarà? Il ...

