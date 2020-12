Il nuovo centro da 100 milioni del Leicester: 21 aree d’allenamento e un campo da golf da 9 buche (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Leicester City ha svelato il suo incredibile nuovo centro d’allenamento da 100 milioni di sterline. Una cittadella da 185 acri a Seagrave, un villaggio nel Leicestershire, che comprende 21 aree di allenamento, 14 campi da calcio, un piccolo stadio campo per le partite delle squadre giovanili. Ma anche un campo da gol da 9 buche, 7 edifici , una piscina olimpionica, palestre personalizzate e strutture per l’idroterapia. Sotto la cupola chiamata King Power Center c’è un campo artificiale al coperto e altre strutture multimediali. L’ex impianto di Belvoir Drive del club – il campo di allenamento per quasi 60 anni – diventerà ora la sede della squadra ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 dicembre 2020)City ha svelato il suo incredibileda 100di sterline. Una cittadella da 185 acri a Seagrave, un villaggio nelshire, che comprende 21di allenamento, 14 campi da calcio, un piccolo stadioper le partite delle squadre giovanili. Ma anche unda gol da 9, 7 edifici , una piscina olimpionica, palestre personalizzate e strutture per l’idroterapia. Sotto la cupola chiamata King Power Center c’è unartificiale al coperto e altre strutture multimediali. L’ex impianto di Belvoir Drive del club – ildi allenamento per quasi 60 anni – diventerà ora la sede della squadra ...

