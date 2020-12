Il Natale e la colonizzazione gastronomica del Nord sul Sud

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Lo racconta Alessandro Barbero in una delle sue gustose lezioni in giro per festival che Marc Bloch, il grande storico francese delle Annales morto tragicamente nel 1944, in una lettera a Lucien Fevbre del 1935 gli scriveva di starsi appassionando molto alla storia sociale dell’alimentazione. Bloch raccontava all’amico e collega che la storia delle marmellate – non le confitures di lusso, ma la marmellata della nonna, quella fatta in casa e consumata prevalentemente durante l’inverno – poneva questioni storiche di un certo rilievo. Infatti la marmellata viene fatta con lo zucchero, ma lo zucchero è sempre stato a buon mercato? No, perché prima dell’estrazione dalla barbabietola, lo zucchero era un prodotto di lusso e d’importazione, derivato dalla canna, dunque non era alla portata di tutti. La marmellata fatta in casa, che sembrerebbe un cibo fatto da sempre dalle nonne, invece aveva ...