Il Napoli: il destro di Insigne è il bagliore in fondo alla notte dello stadio Maradona (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il Napoli commenta sul suo sito ufficiale il pareggio strappato allo stadio Maradona contro il Torino nei minuti finali del match. “Uno splendido destro di Insigne all’incrocio inchioda il pareggio nei minuti di recupero. Una carezza d’autore che chiude la parabola liddove ci si arriva solo con la fantasia. E’ il bagliore in fondo alla notte del “Diego Armando Maradona”, nell’ultimo match dell’anno. Il Napoli riprende il Toro gettando anima e cuore nello slancio finale di una sfida difficile e impervia. Segna per primo un napoletano che però gioca dall’altro lato: Armando Izzo. Tiro al volo coraggioso quanto fortunato. Poi l’assalto impetuoso fino al colpo da artista di Lorenzo. Finisce 1-1. Si ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ilcommenta sul suo sito ufficiale il pareggio strappato allocontro il Torino nei minuti finali del match. “Uno splendidodiall’incrocio inchioda il pareggio nei minuti di recupero. Una carezza d’autore che chiude la parabola liddove ci si arriva solo con la fantasia. E’ ilindel “Diego Armando”, nell’ultimo match dell’anno. Ilriprende il Toro gettando anima e cuore nello slancio finale di una sfida difficile e impervia. Segna per primo un napoletano che però gioca dall’altro lato: Armando Izzo. Tiro al volo coraggioso quanto fortunato. Poi l’assalto impetuoso fino al colpo da artista di Lorenzo. Finisce 1-1. Si ...

