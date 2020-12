Il Ministro dell'Economia tedesco: 'Le misure anti-Covid resteranno per altri 2-3 mesi' (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Peter Altmaier, Ministro tedesco dell'Economia, ha dichiarato che "finché l'intera Germania sarà un hotspot enorme, si spiega da solo il divieto di un allentamento delle misure restrittive". misure ... Leggi su globalist (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Peter Altmaier,, ha dichiarato che "finché l'intera Germania sarà un hotspot enorme, si spiega da solo il divieto di un allentamentorestrittive"....

borghi_claudio : Finita la pagliacciata, corrette in commissione tutte le sciocchezze dell'INCOMPETENTE ministro dell'economia - _MiBACT : Colosseo, il ministro @dariofrance: «La ricostruzione dell’arena del @ParcoColosseo è una grande idea che ha fatto… - ItaliaViva : Non siamo stati certo noi quelli che governavano con Salvini ministro dell'Interno mentre varava i decreti 'insicur… - SalvatoreMirag7 : Ritorno alla realtá per chi si aspettava il liberi tutti Il Ministro dell'Economia tedesco: 'Le misure anti-Covid… - marcellosantell : RT @borghi_claudio: Finita la pagliacciata, corrette in commissione tutte le sciocchezze dell'INCOMPETENTE ministro dell'economia -

Ultime Notizie dalla rete : Ministro dell Scuola, la scelta di Biden: un ex maestro elementare come ministro dell’Istruzione Corriere della Sera Restivo, il ministro siciliano dell’Isola delle Rose

Nel fortunato film su L'Isola delle rose è interpretato da Fabrizio Bentivoglio: ecco chi era il ministro palermitano Franco Restivo.

Scuola, verso rientro 7/1 al 50%: attesa Stato-Regioni per ok definitivo

L’accordo trovato tra Regioni, Comuni e Province sul rientro in classe dal 7 gennaio a quanto LaPresse apprende è del 50% in presenza. Questa intesa verrà portata ora in conferenza unificata Stato-Reg ...

Nel fortunato film su L'Isola delle rose è interpretato da Fabrizio Bentivoglio: ecco chi era il ministro palermitano Franco Restivo.L’accordo trovato tra Regioni, Comuni e Province sul rientro in classe dal 7 gennaio a quanto LaPresse apprende è del 50% in presenza. Questa intesa verrà portata ora in conferenza unificata Stato-Reg ...