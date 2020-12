Il miglior concerto del 2020 è quello de Il Volo al Radio City Hall di New York

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ildelde Il. A stabilirlo è il Digital Journal, che ha eletto comeliveche il trio ha tenuto alMusicdi New, tenuto il 6 febbraioper il decennale di carriera. Ilaveva registrato il tutto esaurito, con tutti i 7000 posti occupati nella sua posizione centrale di Times Square. Ecco le parole di Markos Papadatos, che ha annunciato quale sia stato ildel: “Questo spettacolo faceva parte del tour per il loro decimo anniversario e ha ottenuto una brillante recensione su Digital Journal, e giustamente il ...

martelive : Siete pronti a mandare a quel paese il 2020? Fatelo con noi nel miglior modo possibile: con un #concerto di… - lavocedellapau : sapevate che il 9 giugno 2007, esattamente una settimana dopo essere diventata la prima donna nella storia a cantar… - solospettacolo : Il Volo, concerto al Radio City Music Hall miglior live 2020 - IlaBucaro : non ho più parole per descrivere quanto io sia orgogliosa di voi. ??? ?@ilvolo? ?@piero_barone? ?@IBoschetto? ?… - ilariatoscano96 : RT @Mura72Claudia: Il Volo, concerto al Radio City Music Hall miglior live 2020 - Musica - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : miglior concerto

Giornale di Sicilia

"Il Teatro Lirico è sempre pronto a valorizzare i migliori artisti sardi", ha sottolineato il sovrintendente Nicola Colabianchi, che anche ieri sera ha assistito al concerto come unico spettatore ...Non ci resta che augurare Buon Natale e Buone Feste a tutti!". La prima visione del concerto di Natale della Banda musicale di Mondovì andrà in onda su Telegranda, canale 186 DTT, giovedì 24 dicembre ...