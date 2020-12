Il giornalista del Tg2 e il «presidente eletto Bin Laiden» | VIDEO (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il conduttore del Tg2 Marco Bezmalinovich è incappato in un clamoroso errore nel corso del TG2 delle 8.30 della mattinata del 22 dicembre 2020. Nel lanciare un servizio sulla vaccinazione del presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden, ha fatto una gaffe: «Il presidente eletto Bin Laiden» – ha detto, correggendosi precipitosamente e non senza qualche impaccio. Poi ha mantenuto una calma glaciale andando avanti con il lancio del servizio. “Il presidente eletto Bin Laiden”#Tg2 pic.twitter.com/aylxTUsDs8 — Gianmichele Laino (@gian laino) December 23, 2020 La brevità del nome del nuovo presidente degli Stati Uniti (Joe) unita al suo cognome che inizia con la B e finisce con -en ha indotto all’errore l’esperto ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il conduttore del Tg2 Marco Bezmalinovich è incappato in un clamoroso errore nel corso del TG2 delle 8.30 della mattinata del 22 dicembre 2020. Nel lanciare un servizio sulla vaccinazione deldegli Stati Uniti Joe Biden, ha fatto una gaffe: «IlBin» – ha detto, correggendosi precipitosamente e non senza qualche impaccio. Poi ha mantenuto una calma glaciale andando avanti con il lancio del servizio. “IlBin”#Tg2 pic.twitter.com/aylxTUsDs8 — Gianmichele Laino (@gian laino) December 23, 2020 La brevità del nome del nuovodegli Stati Uniti (Joe) unita al suo cognome che inizia con la B e finisce con -en ha indotto all’errore l’esperto ...

