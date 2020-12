Il ginecologo trovato morto a Milano si è suicidato: la svolta nelle indagini (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il ginecologo trovato morto a Milano non è stato ucciso né rapinato: si è suicidato Il ginecologo che il 19 dicembre scorso è stato trovato senza vita sotto un ponteggio in via Mauro Macchi, a Milano, non è stato ucciso, ma si è suicidato. A darne notizia il Nucleo investigativo guidato dal tenente colonnello Antonio Coppola e coordinati dal pm Adriano Scudieri, che ha ricostruito le ultime ore della vita di Stefano Ansaldi, trovato con la gola recisa. L’autopsia effettuata ieri conferma che l’uomo è morto per dissanguamento, ma non vi sono tracce di omicidio nel referto, né sul luogo del delitto., Non è ancora chiaro cosa abbia spinto il ginecologo al gesto estremo, è certo invece che ... Leggi su tpi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ilnon è stato ucciso né rapinato: si èIlche il 19 dicembre scorso è statosenza vita sotto un ponteggio in via Mauro Macchi, a, non è stato ucciso, ma si è. A darne notizia il Nucleo investigativo guidato dal tenente colonnello Antonio Coppola e coordinati dal pm Adriano Scudieri, che ha ricostruito le ultime ore della vita di Stefano Ansaldi,con la gola recisa. L’autopsia effettuata ieri conferma che l’uomo èper dissanguamento, ma non vi sono tracce di omicidio nel referto, né sul luogo del delitto., Non è ancora chiaro cosa abbia spinto ilal gesto estremo, è certo invece che ...

