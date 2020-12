Il generale Teo Luzi è il nuovo Comandante generale dei carabinieri Militare dal 1978 | ha ricoperto per 18 anni ruoli di comando

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) IlTeoè stato nominato dal Consiglio dei ministridell’Arma dei. Dal 6 settembre del 2018ricopre l’incarico di Capo di Stato Maggiore deldell’Arma dei. Nato a Cattolica nel 1959, ha intrapreso la carrieranelcon la frequenza del 160° Corso dell’Accademiadi Modena, completando gli studi militari presso la Scuola Ufficialidi Roma nel biennio 1980-1982. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza e in Scienze Internazionali e Diplomatiche.ha retto incarichi di ...

Rinaldi_euro : Congratulazioni vivissime al Gen. Teo Luzi alla guida dei ?@_Carabinieri_? “La persona giusta al posto giusto nel m… - marcodimaio : Buon lavoro al Gen. Teo Luzi, appena nominato Comandante generale dell’Arma dei #Carabinieri dal CdM. Al servizio d… - Agenzia_Ansa : Teo #Luzi è il nuovo Comandante generale dei #Carabinieri. Nato a Cattolica, 61 anni, ha intrapreso la carriera mil… - UnioneSarda : Teo Luzi nuovo comandante generale dell'Arma dei #Carabinieri - LuciaLaVita1 : RT @fattoquotidiano: Il generale Teo Luzi è il nuovo Comandante generale dei carabinieri. Militare dal 1978, ha ricoperto per 18 anni ruoli… -

Cambio ai vertici dei Carabinieri. Il Consiglio dei ministri ha infatti nominato il generale Teo Luzi nuovo comandante generale dell'Arma. Originario di Cattolica, 61 anni, sposato e con una figlia, ...Dal 6 settembre 2018, è Capo di Stato Maggiore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in Roma. Laureato in Giurisprudenza, in Scienze Politiche, in Scienze Internazionali e Diplomatiche e ...