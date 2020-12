Il gadget da polso che sterilizza oggetti e superfici

Leggi su wired

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) In tempi in cui si deve essere prudenti anche nell’aprire una porta o afferrare una penna, ogni rimedio efficace in grado di ridurre i rischi merita considerazione. Tra questi c’è SprayCare, che ha le sembianze di uno smartwatch ma nessun quadrante né lancette, perché si tratta di un dispenser personale con cui sanificare. Basta spruzzare sull’area interessata, senza prima toccarla, per poi essere tranquilli quando ci si entra in contatto. Che sia una maniglia, un carrello della spesa o le chiavi dell’ufficio non fa differenza poiché, toccando il pulsante che aziona il dispenser, parte uno spruzzo che arriva alla distanza di 1,5 metri perre ciò che ci si trova davanti. Per attivare spruzzi in sequenza bisogna attendere tre secondi, mentre la portata totale della fiala riempita dal liquido è di circa 40 ...