Il doc “Gascoigne” di Jane Preston dal 23 dicembre su Prime Video

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Esce il 23su, distribuito da 102 Distribution e Samarcanda Film, in collaborazione con la S.S. Lazio, ‘’ documentario sul campione di calcio inglese, scritto e diretto da. Il film, prodotto da Salon Pictures, racconta la vita e la carriera di Paul, ex centrocampista di Tottenham e Lazio, capace di far innamorare gli appassionati di calcio tutto il mondo, che attraverso ricordi ed emozioni, racconta con sincerità gran parte della sua vita, senza nascondere nulla…o quasi. Un vero e proprio viaggio intorno alla vita di Paul, accompagnato anche dalle voci di tre illustri nomi del calcio moderno: Gary Lineker, compagno di innumerevoli battaglie e ora volto di spicco della BBC, Wayne Rooney, una ...