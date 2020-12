Il divorzio in Italia: assistenza legale da remoto (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Milano, 23 dicembre 2020) - Milano 23 dicembre 2020 - Lavoro, trasporti, studio, equilibri sociali e familiari. Il coronavirus ha cambiato le vite di centinaia di milioni di persone in modo del tutto inaspettato. Oltre all'effetto dirompente del virus stesso, le necessarie misure adottate dai Governi hanno determinato delle conseguenze non del tutto inaspettate che stanno avendo un forte impatto sul tessuto sociale di ogni Stato coinvolto. L'emergenza sanitaria ancora in atto ha obbligato milioni di coppie sposate ad una quotidianità forzata che ha messo a dura prova le fondamenta del loro rapporto sentimentale e/o coniugale. Infatti, tale convivenza forzata ha determinato un drastico aumento delle richieste di separazione e divorzio. Nei casi più gravi, queste richieste allegavano casi di violenza domestica riguardante sia la sfera fisica che psicologica dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Milano, 23 dicembre 2020) - Milano 23 dicembre 2020 - Lavoro, trasporti, studio, equilibri sociali e familiari. Il coronavirus ha cambiato le vite di centinaia di milioni di persone in modo del tutto inaspettato. Oltre all'effetto dirompente del virus stesso, le necessarie misure adottate dai Governi hanno determinato delle conseguenze non del tutto inaspettate che stanno avendo un forte impatto sul tessuto sociale di ogni Stato coinvolto. L'emergenza sanitaria ancora in atto ha obbligato milioni di coppie sposate ad una quotidianità forzata che ha messo a dura prova le fondamenta del loro rapporto sentimentale e/o coniugale. Infatti, tale convivenza forzata ha determinato un drastico aumento delle richieste di separazione e. Nei casi più gravi, queste richieste allegavano casi di violenza domestica riguardante sia la sfera fisica che psicologica dei ...

(Milano, 23 dicembre 2020) - Milano 23 dicembre 2020 - Lavoro, trasporti, studio, equilibri sociali e familiari. Il coronavirus ha cambiato le vite ...

Gli incontri disciplinati dalla decisione del giudice sono motivati da necessità Dalle autocertificazioni alle sanzioni ecco le regole valide nel lockdown ...