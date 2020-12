Il debito italiano non fa più paura Parola di Bloomberg

Leggi su formiche

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Niente, non per ora almeno. Ilpubblicovive una strana stagione, proprio nel momento in cui l’Italia del primo Natale dell’era Covid, è in una sorta di limbo, tra speranze di rinascita sociale e industriale e l’incubo di un altro anno all’insegna di sacrifici e restrizioni. Per un’economia industrializzata, avere il terzopubblico mondiale è un bel problema. Lo scorso 16 novembre la Banca d’Italia ha ricordato come lo stock viaggi ormai sui 2.582 miliardi di dollari, circa 62 mila euro a cittadino. E con un deficit al 155,7% del Pil a fine anno (oltre l’80% della manovra 2020 è in disavanzo) c’è poco da stare allegri. Ma è proprio qui il punto. Uncosì mostruoso non spaventa mercati e investitori che, anzi, sono pronti a scommettere sul 2021. Non sono parole in ...