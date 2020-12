Il Concerto di Santo Stefano: in diretta su Rai 2 il 26 dicembre. Gli ospiti (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dalla splendida cornice del Teatro Rossini di Pesaro, la mattina del 26 dicembre, Rai 2 trasmetterà il Concerto di Santo Stefano. Che Natale sarebbe senza i concerti con le musiche più magiche di questo periodo dell’anno? Ebbene, la Rai, non senza le difficoltà del caso legate alla pandemia, è riuscita anche quest’anno ad organizzare questo straordinario evento, in cui ascolteremo l’Orchestra Sinfonica Rossini composta da ben 50 elementi e diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Molti gli gli ospiti canori che porteranno in musica un messaggio di positività e cristianità. Il Concerto di Santo Stefano in onda la mattina del 26 dicembre Sabato 26 dicembre a partire dalle ore 10, in ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dalla splendida cornice del Teatro Rossini di Pesaro, la mattina del 26, Rai 2 trasmetterà ildi. Che Natale sarebbe senza i concerti con le musiche più magiche di questo periodo dell’anno? Ebbene, la Rai, non senza le difficoltà del caso legate alla pandemia, è riuscita anche quest’anno ad organizzare questo straordinario evento, in cui ascolteremo l’Orchestra Sinfonica Rossini composta da ben 50 elementi edal maestro Pinuccio Pirazzoli. Molti gli glicanori che porteranno in musica un messaggio di positività e cristianità. Ildiin onda la mattina del 26Sabato 26a partire dalle ore 10, in ...

IREISGufficiale : Appuntamento ore 17 con il 'Concerto per le Feste' della @RegioneLazio dedicato a tutti gli operatori del Sistema… - ASLRoma1 : RT @SaluteLazio: Un concerto dedicato a tutti gli operatori sanitari e ai pazienti della Regione, oggi alle ore 17, in diretta dal Salone d… - Italpress : RT @RegioneLazio: Un concerto dedicato a tutti gli operatori sanitari e ai pazienti della Regione, oggi alle ore 17 sulla pagina Facebook R… - RegioneLazio : Un concerto dedicato a tutti gli operatori sanitari e ai pazienti della Regione, oggi alle ore 17 sulla pagina Face… - IREISGufficiale : Appuntamento alle ore 17.00 con il 'Concerto per le Feste' della @RegioneLazio dedicato a tutti gli operatori del… -

Ultime Notizie dalla rete : Concerto Santo Concerto di Natale 2020, 10 eventi in Italia da vedere in streaming. FOTO Sky Tg24 Orchestra Sinfonica Rossini pronta a una tre-giorni natalizia di concerti

PESARO – Una tre giorni natalizia, 24-25-26 dicembre 2020, in compagnia dei professori dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini per trascorrere le ...

Concerti, spettacoli e mostre, tutto rigorosamente online

Tante le iniziative culturali proposte da compagnie teatrali, gruppi musicali, orchestre, associazioni in forme innovative, che potranno essere viste online ...

PESARO – Una tre giorni natalizia, 24-25-26 dicembre 2020, in compagnia dei professori dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini per trascorrere le ...Tante le iniziative culturali proposte da compagnie teatrali, gruppi musicali, orchestre, associazioni in forme innovative, che potranno essere viste online ...