Il capitalismo si trasforma: il nuovo libro di Brancaccio (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Se il capitalismo si trasforma, le origini del fenomeno vanno cercate nella situazione di emergenza sanitaria attuale. Sembrano prevalere un maggior potere della finanza, una crescente centralizzazione del capitale e nuovi rischi per la democrazia. Vediamo come affronta questo discorso Emiliano Brancaccio nel suo libro “Non sarà un pranzo di gala: crisi, catastrofe, rivoluzione”. Il Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Se ilsi, le origini del fenomeno vanno cercate nella situazione di emergenza sanitaria attuale. Sembrano prevalere un maggior potere della finanza, una crescente centralizzazione del capitale e nuovi rischi per la democrazia. Vediamo come affronta questo discorso Emilianonel suo“Non sarà un pranzo di gala: crisi, catastrofe, rivoluzione”. Il

MoliPietro : Il capitalismo si trasforma: il nuovo libro di Brancaccio - ironmanolan : @underzajn Secondo me il capitalismo si trasforma in qualcosa di pericoloso quando fa accrescere in modo estremo le… - zombificazione : Il #capitalismo accumulato è un capitalismo crudele. Trasforma la ricompensa per il lavoro, l'ingegno e l'iniziat… -

Ultime Notizie dalla rete : capitalismo trasforma Cento anni dopo Max Weber: la "gabbia d'acciaio" e la modernità del suo... Quotidiano di Puglia Il capitalismo si trasforma: il nuovo libro di Brancaccio

Il capitalismo si trasforma: ecco come affronta questo discorso Emiliano Brancaccio nel suo ultimo libro "Non sarà un pranzo di gala".

Un «piano» per uscire dalla crisi ritrovando la classe

L’«orizzonte catastrofico» del capitalismo è più vicino nella crisi del Covid, ma un’«intelligenza collettiva rivoluzionaria» è da costruire. Bisogna reinventare una «moderna politica di piano» finali ...

Il capitalismo si trasforma: ecco come affronta questo discorso Emiliano Brancaccio nel suo ultimo libro "Non sarà un pranzo di gala".L’«orizzonte catastrofico» del capitalismo è più vicino nella crisi del Covid, ma un’«intelligenza collettiva rivoluzionaria» è da costruire. Bisogna reinventare una «moderna politica di piano» finali ...