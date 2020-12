Il “best of” del 2020 dell’Agenzia spaziale europea (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il lancio del Solar Orbiter. Il nuovo lanciatore Vega. Nuovi satelliti. Il rientro di Luca Parmitano dalla Stazione spaziale internazionale. Il 2020 dell’Esa è stato ricco di soddisfazioni e momenti da ricordare. E anche il prossimo anno si preannuncia interessante: basti pensare che l’Agenzia spaziale ha appena tagliato il nastro alla prima vera missione europea di recupero della spazzatura orbitale attorno alla Terra. In conclusione dell’ultimo mese dell’anno, la stessa Agenzia spaziale europea ha realizzato un mashup con i momenti da non dimenticare di questi ultimi irripetibili (si spera) dodici mesi. (Credit video: Esa) Wired. Leggi su wired (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il lancio del Solar Orbiter. Il nuovo lanciatore Vega. Nuovi satelliti. Il rientro di Luca Parmitano dalla Stazioneinternazionale. Ildell’Esa è stato ricco di soddisfazioni e momenti da ricordare. E anche il prossimo anno si preannuncia interessante: basti pensare che l’Agenziaha appena tagliato il nastro alla prima vera missionedi recupero della spazzatura orbitale attorno alla Terra. In conclusione dell’ultimo mese dell’anno, la stessa Agenziaha realizzato un mashup con i momenti da non dimenticare di questi ultimi irripetibili (si spera) dodici mesi. (Credit video: Esa) Wired.

