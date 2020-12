Il Bbc World Service agli artisti di Roma: come ve la cavate con lo stop per il Covid? (Di mercoledì 23 dicembre 2020) come ve la cavate, con le restrizioni per il Covid, voi dello spettacolo? Lo chiede il glorioso Bbc World Service . La radio che copre tutto il mondo con i suoi notiziari e reportage, ha già ... Leggi su giornaledellospettacolo.globalist (Di mercoledì 23 dicembre 2020)ve la, con le restrizioni per il, voi dello spettacolo? Lo chiede il glorioso Bbc. La radio che copre tutto il mondo con i suoi notiziari e reportage, ha già ...

Ultime Notizie dalla rete : Bbc World Bbc World Service sbarca in Italia con la digital radio: accordo con Eurodab Il Sole 24 ORE Tv, ‘The arts hour on tour in Rome’ su BBC World Service

Il Covid-19 e gli stop agli spostamenti in tutto il mondo non fermano la voglia di arte e di cultura. Dopo aver raccontato Milano e gli artisti milanesi, il 16 dicembre la BBC World Service è tornata ...

Riccardo Scamarcio confessa:"Ho scritto il soggetto del mio nuovo film in lockdown"

Scamarcio ha raccontato il periodo in quarantena che ha utilizzato per scrivere il soggetto del suo prossimo film su Cesare Fiorio.

