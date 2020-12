Il Barcellona batte il Real Madrid 3-0 al Bernabeu – 23 dicembre 2017 – VIDEO (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nel Clasico del 23 dicembre 2017, il Barcellona conquista il tempio del Real Madrid con una grande vittoria per 3-0 El Clasico è il nome con cui è conosciuto in ogni dove uno degli eventi calcistici più affascinanti del mondo, il confronto tra Barcellona e Real Madrid. Due compagini che vantano il maggior numero di vittorie di campionati spagnoli: 34 i blancos, 26 i blaugrana. La storica rivalità tra le due società non si limita tuttavia alla dimensione sportiva, ma coinvolge soprattutto recentemente questioni di cultura e di politica. Barcellona e Real Madrid rappresentano infatti due regioni da sempre molto contrapposte come la Catalogna e la Castiglia. Una rivalità che si respira tra ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nel Clasico del 23, ilconquista il tempio delcon una grande vittoria per 3-0 El Clasico è il nome con cui è conosciuto in ogni dove uno degli eventi calcistici più affascinanti del mondo, il confronto tra. Due compagini che vantano il maggior numero di vittorie di campionati spagnoli: 34 i blancos, 26 i blaugrana. La storica rivalità tra le due società non si limita tuttavia alla dimensione sportiva, ma coinvolge soprattutto recentemente questioni di cultura e di politica.rappresentano infatti due regioni da sempre molto contrapposte come la Catalogna e la Castiglia. Una rivalità che si respira tra ...

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona batte Messi è di nuovo felice e il Barcellona vola: 3-0 a Valladolid Corriere dello Sport.it Liga, primato solitario per l'Atletico Madrid. Messi supera Pelé

I Colchoneros espugnano il campo della Real Sociedad e staccano per ora il Real di 3 punti. Successo esterno, a Valencia, anche per il Siviglia. Il ...

Liga: Atletico Madrid batte Real Sociedad e scappa

2-0 in trasferta per i ragazzi di Simeone, sempre più in vetta. Successo in trasferta per il Siviglia grazie a Suso, il Barcellona espugna Valladolid. Atletico Madrid in fuga nella 15esima giornata di ...

