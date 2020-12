Il 2020 di Sofia Kenin: è lei la migliore della stagione? (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Una delle tenniste che può guardare con orgoglio la stagione appena conclusa e con fiducia la prossima? Sicuramente la statunitense Sofia Kenin. In questo anno difficile da diversi punti di vista, la giovane si è fatta spazio tra le prime cinque del mondo e ha conquistato il suo primo titolo slam. È lei la miglior giocatrice del 2020? Australian Open e top 5 Un inizio 2020 da brividi quello di Sofia Kenin: partita a gennaio come numero 14 del mondo, la tennista originaria di Mosca conquista il suo primo titolo slam, gli Australian Open. In semifinale batte la numero 1 del mondo Ashleigh Barty in due set intensissimi, quindi si impone nell’ultimo atto in tre set su una ritrovata Garbine Muguruza. A marzo arriva il best ranking per la statunitense: numero 4 del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Una delle tenniste che può guardare con orgoglio laappena conclusa e con fiducia la prossima? Sicuramente la statunitense. In questo anno difficile da diversi punti di vista, la giovane si è fatta spazio tra le prime cinque del mondo e ha conquistato il suo primo titolo slam. È lei la miglior giocatrice del? Australian Open e top 5 Un inizioda brividi quello di: partita a gennaio come numero 14 del mondo, la tennista originaria di Mosca conquista il suo primo titolo slam, gli Australian Open. In semifinale batte la numero 1 del mondo Ashleigh Barty in due set intensissimi, quindi si impone nell’ultimo atto in tre set su una ritrovata Garbine Muguruza. A marzo arriva il best ranking per la statunitense: numero 4 del ...

Ultime Notizie dalla rete : 2020 Sofia Leonor e Sofia di Spagna, la cartolina di Natale 2020 Vanity Fair Italia Sci alpino, le convocate dell’Italia per Semmering. Debutta la giovane Carlotta Saracco

Come riportato dal sito della FISI, per la due-giorni, sono state convocate le due citate, Luisa Bertani, Valentina Cillara Rossi, Irene Curtoni, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura ...

IL PAPA’ AGRIGENTINO DI SOPHIA LOREN – CITTADINANZA ONORARIA DI AGRIGENTO ALLA GRANDE STAR INTERNAZIONALE?

Secondo il giornale spagnolo “El Pais” in questa foto figurano la piccola Sofia Scicolone in braccio al papà l’imprenditore edile Riccardo Scicolone di origini agrigentine. Come scrive la stessa Loren ...

