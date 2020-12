Iconize come il Grinch: frecciatina alla D’Urso e ai piselli surgelati (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Iconize è il Grinch per un giorno Il celebre influencer e video maker Marco Ferrero aka Iconize, ha pubblicato su Instagram l’ultimo filmato realizzato. Vestito da Grinch lancia una frecciatina a Barbara D’Urso. IL RITORNO DI Iconize Dal 29 novembre è tornato sul social network Instagram. Dopo un lungo periodo, durato ben due mesi, lontano dal web, ha deciso per l’appunto di tornare facendo quello che gli piace di più: creare contenuti multimediali. In queste settimane sta pubblicando tantissimi video mettendo anche dei tutorial, in modo che anche i suoi 608mila followers possano mettersi in gioco provando a girare questi video molto particolari. Non sono mancate però le polemiche: il 18 ottobre ha difatti ammesso davanti a tutta Italia di aver mentito quando a maggio ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020)è ilper un giorno Il celebre influencer e video maker Marco Ferrero aka, ha pubblicato su Instagram l’ultimo filmato realizzato. Vestito dalancia unaa Barbara. IL RITORNO DIDal 29 novembre è tornato sul social network Instagram. Dopo un lungo periodo, durato ben due mesi, lontano dal web, ha deciso per l’appunto di tornare facendo quello che gli piace di più: creare contenuti multimediali. In queste settimane sta pubblicando tantissimi video mettendo anche dei tutorial, in modo che anche i suoi 608mila followers possano mettersi in gioco provando a girare questi video molto particolari. Non sono mancate però le polemiche: il 18 ottobre ha difatti ammesso davanti a tutta Italia di aver mentito quando a maggio ...

Questa scena girata con un attore, voleva rappresentare il momento in cui Iconize si fece quel livido all’occhio da solo, passandolo poi come un pugno in faccia da parte di omofobi.

La finta aggressione omofoba simulata da Iconize Fu Dayane Mello a far esplodere ... il livido al volto utilizzando un surgelato, come raccontato a più riprese in tv. Proprio quella scena ...

