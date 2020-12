“I morti nei camion di Bergamo? Una fake news”: le frasi shock della consigliera leghista | VIDEO (Di mercoledì 23 dicembre 2020) consigliera leghista: “I morti nei camion di Bergamo? fake news VIDEO “I morti nei camion di Bergamo sono una fake news”: lo afferma Eleonora Leoncini, consigliera leghista in un comune della Toscana nonché responsabile del Carroccio nel Chianti. La leghista ha pronunciato queste parole nel corso di una seduta online del consiglio comunale di San Casciano, resa nota dal Partito Democratico sul suo profilo Facebook. Rispondendo a una collega, la consigliera afferma: “Sul discorso dei camion di Bergamo è una fake news ... Leggi su tpi (Di mercoledì 23 dicembre 2020): “Ineidi“Ineidisono una”: lo afferma Eleonora Leoncini,in un comuneToscana nonché responsabile del Carroccio nel Chianti. Laha pronunciato queste parole nel corso di una seduta online del consiglio comunale di San Casciano, resa nota dal Partito Democratico sul suo profilo Facebook. Rispondendo a una collega, laafferma: “Sul discorso deidiè una...

