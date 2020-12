“I medici hanno fermato tutto in tempo” il racconto di Carlo Conti sul Covid (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il conduttore Carlo Conti ha raccontato la terribile esperienza della lotta contro il Covid e ringraziato i medici che lo hanno curato Le parole di Carlo Conti In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, l’amatissimo conduttore Carlo Conti ha raccontato la recente battaglia contro il Covid. Oggi il presentatore sta bene ed è tornato tra le L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il conduttoreha raccontato la terribile esperienza della lotta contro ile ringraziato iche locurato Le parole diIn un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, l’amatissimo conduttoreha raccontato la recente battaglia contro il. Oggi il presentatore sta bene ed è tornato tra le L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

È uno dei pochi bambini a cui il virus ha presentato un conto molto alto da pagare, ma ne è uscito «grazie all’intervento tempestivo dei medici ma anche l’umanità del personale medico e ...

Diego Maradona: nessuna traccia di droga e alcol nel sangue dopo il decesso

L’operazione era andata per il meglio e Diego aveva voluto lasciare l’ospedale contro il volere dei medici, che avrebbero preferito osservare il periodo di recupero per scongiurare complicazioni.

