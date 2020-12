I Maneskin faranno il vaccino anti-Covid e ripartono con il debutto a Sanremo 2021 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) I Maneskin faranno il vaccino anti-Covid. Queste sono le dichiarazioni rese durante l’ultima intervista quadrupla che il gruppo ha concesso a Le Iene, andata in onda durante l’ultima puntata trasmessa prima dello stop per le feste. I quattro ragazzi del rock non hanno dubbi: si vaccineranno contro il coronavirus. Due di loro, Damiano David e Victoria, hanno già superato l’infezione dopo essere risultati positivi al patogeno appena qualche settimana fa. Tutti sono decisi per la linea della vaccinazione. Nel corso dell’intervista, Damiano David ha anche parlato del successo riscosso in questi ultimi anni e del rapporto con i fan, che ha sempre scelto di mantenere stretto, anche se talvolta gli è capitato di dover stringere le maglie: “Quando avevo 15 anni in cameretta avevo i poster di Kobe ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Iil. Queste sono le dichiarazioni rese durante l’ultima intervista quadrupla che il gruppo ha concesso a Le Iene, andata in onda durante l’ultima puntata trasmessa prima dello stop per le feste. I quattro ragazzi del rock non hanno dubbi: si vaccineranno contro il coronavirus. Due di loro, Damiano David e Victoria, hanno già superato l’infezione dopo essere risultati positivi al patogeno appena qualche settimana fa. Tutti sono decisi per la linea della vaccinazione. Nel corso dell’intervista, Damiano David ha anche parlato del successo riscosso in questi ultimi anni e del rapporto con i fan, che ha sempre scelto di mantenere stretto, anche se talvolta gli è capitato di dover stringere le maglie: “Quando avevo 15 anni in cameretta avevo i poster di Kobe ...

zazoomblog : I Maneskin faranno il vaccino anti-Covid e ripartono con il debutto a Sanremo 2021 - #Maneskin #faranno #vaccino - mandy___23 : RT @Sanremo_2021: 9°RETROSCENA: +++I MANESKIN SONO GIÀ PRONTI A FAR TORNARE LE 'EMOZIONI FACTORIANE' SUL PALCO SI MORMORA CHE FARANNO DISCU… - about_marlena : RT @Sanremo_2021: 9°RETROSCENA: +++I MANESKIN SONO GIÀ PRONTI A FAR TORNARE LE 'EMOZIONI FACTORIANE' SUL PALCO SI MORMORA CHE FARANNO DISCU… - Prentie_ : RT @Sanremo_2021: 9°RETROSCENA: +++I MANESKIN SONO GIÀ PRONTI A FAR TORNARE LE 'EMOZIONI FACTORIANE' SUL PALCO SI MORMORA CHE FARANNO DISCU… - flamanc24 : RT @Sanremo_2021: 9°RETROSCENA: +++I MANESKIN SONO GIÀ PRONTI A FAR TORNARE LE 'EMOZIONI FACTORIANE' SUL PALCO SI MORMORA CHE FARANNO DISCU… -

Ultime Notizie dalla rete : Maneskin faranno I Maneskin faranno il vaccino anti-Covid: ecco le ultime dichiarazioni OptiMagazine Maneskin, l’intervista a Le Iene: “faremo il vaccino Covid” | Video Mediaset

“lo faremo”. Sul finale una promessa ai fan non appena sarà passato tutto il solo obiettivo è: “tornare a spaccare, tutti insieme”. Ecco video Mediaset con l’intervista dei Maneskin a Le Iene.

Maneskin, come è nata la band? Il retroscena che non tutti conoscono

Sapete a che età hanno iniziato a suonare Ethan, Thomas, Victoria e Damiano? C'è un retroscena sui Maneskin che non tutti conoscono!

“lo faremo”. Sul finale una promessa ai fan non appena sarà passato tutto il solo obiettivo è: “tornare a spaccare, tutti insieme”. Ecco video Mediaset con l’intervista dei Maneskin a Le Iene.Sapete a che età hanno iniziato a suonare Ethan, Thomas, Victoria e Damiano? C'è un retroscena sui Maneskin che non tutti conoscono!