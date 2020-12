I «docenti Covid» lasciati senza stipendio (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dall'inizio dell'anno scolastico un esercito di docenti Covid è stato nominato dal Ministero dell'Istruzione per sopperire alle richieste degli istituti scolastici. Le scuole per mantenere il distanziamento tra gli studenti hanno dovuto doppiare le classi e di conseguenza docenti e collaboratori, moltissimi dei quali purtroppo da settembre non hanno visto nemmeno un euro di stipendio. «Io e moltissimi miei colleghi della Campania e del Lazio non abbiamo ricevuto ad oggi nessuno stipendio- ci racconta Salvatore Camerlingo Docente I.C. Manin di Roma- Insegno in un istituto comprensivo a Roma, sono un pendolare e tutti i giorni viaggio da Napoli a Roma. Pago 391 euro al mese di abbonamento del treno che vanno ad aggiungersi ad altre spese inevitabili. Lo stesso vale per i miei colleghi che hanno preso in ... Leggi su panorama (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dall'inizio dell'anno scolastico un esercito diè stato nominato dal Ministero dell'Istruzione per sopperire alle richieste degli istituti scolastici. Le scuole per mantenere il distanziamento tra gli studenti hanno dovuto doppiare le classi e di conseguenzae collaboratori, moltissimi dei quali purtroppo da settembre non hanno visto nemmeno un euro di. «Io e moltissimi miei colleghi della Campania e del Lazio non abbiamo ricevuto ad oggi nessuno- ci racconta Salvatore Camerlingo Docente I.C. Manin di Roma- Insegno in un istituto comprensivo a Roma, sono un pendolare e tutti i giorni viaggio da Napoli a Roma. Pago 391 euro al mese di abbonamento del treno che vanno ad aggiungersi ad altre spese inevitabili. Lo stesso vale per i miei colleghi che hanno preso in ...

