I contagi Covid corrono ancora, ma cala la pressione sugli ospedali delle Marche (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ANCONA - Lentamente ma gradualmente, il coronavirus allenta la presa sul sistema sanitario marchigiano mentre il numero dei contagi si mantiene stabile sopra la soglia dei 300 infetti al giorno. Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ANCONA - Lentamente ma gradualmente, il coronavirus allenta la presa sul sistema sanitario marchigiano mentre il numero deisi mantiene stabile sopra la soglia dei 300 infetti al giorno.

