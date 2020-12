I 10 film peggiori del 2020 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Quest’anno sono stati così tanti i film rinviati che, spesso, quelli che sono arrivati nelle sale oppure direttamente in noleggio avevano tutto da perdere, in un’infilata micidiale di lavoracci senza speranze e senza obiettivi. Nonostante abbiamo visto annate peggiori, con punte verso il basso decisamente più profonde e inguardabili, il 2020 ha riservato una bella quantità di titoli fuori dalla grazia di Dio. Soprattutto, è sembrato, per la prima volta dopo molto tempo, che tornassero anche prodotti incredibilmente amatoriali. Certo non sono stati i più noti e pubblicizzati, ma anche gli studios americani, tenendosi i film più grandi per i momenti migliori, hanno mandato a morire produzioni impensabili e ridicole. In questa lista, decisamente non esaustiva, del peggio visto nel 2020 non poteva mancare ... Leggi su wired (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Quest’anno sono stati così tanti irinviati che, spesso, quelli che sono arrivati nelle sale oppure direttamente in noleggio avevano tutto da perdere, in un’infilata micidiale di lavoracci senza speranze e senza obiettivi. Nonostante abbiamo visto annate, con punte verso il basso decisamente più profonde e inguardabili, ilha riservato una bella quantità di titoli fuori dalla grazia di Dio. Soprattutto, è sembrato, per la prima volta dopo molto tempo, che tornassero anche prodotti incredibilmente amatoriali. Certo non sono stati i più noti e pubblicizzati, ma anche gli studios americani, tenendosi ipiù grandi per i momenti migliori, hanno mandato a morire produzioni impensabili e ridicole. In questa lista, decisamente non esaustiva, del peggio visto nelnon poteva mancare ...

lisa80611042 : Abbina una parola con unghie acciaiao perché hanno fatto dei film con un mostro che aveva le dita fra l altro non l… - SE0KJINSGEM : adesso mi sto facendo i film peggiori sui bangtanini in italia su quello che potrebbero dire mo piango - mixborghi : RT @MauroGerva: Ho deciso di non fare la classifica dei 10 peggiori film del 2020 (per me, ovvio), troppo in imbarazzo nei confronti di un… - ronniehowlett3 : RT @MauroGerva: Ho deciso di non fare la classifica dei 10 peggiori film del 2020 (per me, ovvio), troppo in imbarazzo nei confronti di un… - MauroGerva : Ho deciso di non fare la classifica dei 10 peggiori film del 2020 (per me, ovvio), troppo in imbarazzo nei confront… -

Ultime Notizie dalla rete : film peggiori I 10 film peggiori del 2020 Wired.it Le follie dietro “Le follie dell’imperatore”

La storia de Le follie dell’imperatore, film Disney del 2000 che al momento della uscita non fu apprezzato come meritava.

The Midnight Sky: è uscito su Netflix l’ultimo film di George Clooney. Ecco la trama, le location e tutte le curiosità

È uscito il 23 dicembre Midnight Sky, film Netflix di George Clooney, un viaggio nello spazio e nell'animo umano. Ecco trama, trailer, cast e curiosità ...

La storia de Le follie dell’imperatore, film Disney del 2000 che al momento della uscita non fu apprezzato come meritava.È uscito il 23 dicembre Midnight Sky, film Netflix di George Clooney, un viaggio nello spazio e nell'animo umano. Ecco trama, trailer, cast e curiosità ...