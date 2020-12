Hugh Grant tradì Elizabeth Hurley e finì in prigione: lo scandalo che sconvolse l’America (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Era il 9 agosto 1995, una data impressa nella memoria del gossip internazionale: Hugh Grant, la star di Quattro matrimoni e un funerale fu beccato con un’altra e finì in prigione. Per tutti era l’incarnazione del gentleman inglese, elegante e romantico: Hugh Grant faceva coppia fissa con Liz Hurley, una coppia invidiata dal jet set L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Era il 9 agosto 1995, una data impressa nella memoria del gossip internazionale:, la star di Quattro matrimoni e un funerale fu beccato con un’altra ein. Per tutti era l’incarnazione del gentleman inglese, elegante e romantico:faceva coppia fissa con Liz, una coppia invidiata dal jet set L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

