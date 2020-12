“Ho già contattato il GF Vip”. Sonia Lorenzini scoppia subito a piangere, ma non sa che c’è un tremendo equivoco (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Venerdì prossimo non ci sarà il consueto appuntamento con la diretta del ‘Grande Fratello Vip’, essendo il giorno di Natale, ma Alfonso Signorini tornerà a fare compagnia ai concorrenti e al pubblico da casa lunedì 28 dicembre. Nella Casa prosegue comunque l’avventura dei vipponi, che si stanno preparando alle feste natalizie. Nelle scorse ore però è avvenuto un fatto insolito, che finora mai si era registrato. Tutta colpa di un’incomprensione che ha scatenato una reazione di Sonia Lorenzini. L’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’ è scoppiata letteralmente a piangere dopo aver letto un messaggio aereo. I primi ad accorgersi dell’arrivo del velivolo sono stati Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi, raggiunti successivamente da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. L’influencer 25enne ha pensato che quel messaggio dal cielo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Venerdì prossimo non ci sarà il consueto appuntamento con la diretta del ‘Grande Fratello Vip’, essendo il giorno di Natale, ma Alfonso Signorini tornerà a fare compagnia ai concorrenti e al pubblico da casa lunedì 28 dicembre. Nella Casa prosegue comunque l’avventura dei vipponi, che si stanno preparando alle feste natalizie. Nelle scorse ore però è avvenuto un fatto insolito, che finora mai si era registrato. Tutta colpa di un’incomprensione che ha scatenato una reazione di. L’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’ èta letteralmente adopo aver letto un messaggio aereo. I primi ad accorgersi dell’arrivo del velivolo sono stati Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi, raggiunti successivamente da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. L’influencer 25enne ha pensato che quel messaggio dal cielo ...

