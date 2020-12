Highlights Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers 109-116 | NBA 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Glie le azioni salienti di Los-Los, match della notte NBA. Come l'anno scorso, il primo derby di Losva ai: itrovano sul loro cammino un Paul George dei vecchi tempi. L'ex Pacers terminerà il derby con 33 punti (di cui 26 nel secondo tempo) con 13 su 18 al tiro e 5 triple messe a segno. Kawhi Leonard termina con 26 punti, mentre Serge Ibaka (15) non demerita contro i lunghi dei. Gialloviola che hanno 22 punti da James e 18 da Davis, entrambi in campo per una mezz'ora scarsa. I RISULTATI DELLA NOTTE