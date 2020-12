Highlights Juventus-Fiorentina 0-3 | video | gol e sintesi Bianconeri travolti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Unairriconoscibile quella scesa in campo ieri all’Allianz Stadium di Torino contro la, match valido per il 14° turno del campionato di calcio di Serie A 2020-2021. I, infatti, hanno subito un pesantissimo 3-0 tra le mura amiche. Una partita approcciata in maniera poco decisa dai campioni d’Italia, che dopo 3? hanno subito la realizzazione dell’attaccante serbo Dusan Vlahovic: un contropiede micidiale orchestrato dagli uomini di Cesare Prandelli e bravissimo l’attaccante balcanico a scavalcare con un tocco delicato in uscita il portiere dellaWojciech Szczesny. Poca lucidità tra le file juventine e il brutto intervento di Juan Cuadrado su Gaetano Castrovilli ha portato all’espulsione al 18? del fluidificante sudamericano, lasciando i padroni di casa in dieci. In superiorità ...