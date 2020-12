Gunter Pauli pubblica “Blue economy 3.0” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Blue economy 3.0: a 10 anni dalla sua uscita si aggiorna il bestseller di Gunter Pauli. Nuovi modelli sostenibili dalla pesca senza reti a edifici a impatto zero A 10 anni dall’uscita del suo best seller ‘Blue economy’, 1,2 milioni di copie vendute, tradotto in 39 lingue, Gunter Pauli torna con ‘Blue economy 3.0’ (Edizioni Ambiente), un volume… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 23 dicembre 2020)3.0: a 10 anni dalla sua uscita si aggiorna il bestseller di. Nuovi modelli sostenibili dalla pesca senza reti a edifici a impatto zero A 10 anni dall’uscita del suo best seller ‘’, 1,2 milioni di copie vendute, tradotto in 39 lingue,torna con ‘3.0’ (Edizioni Ambiente), un volume… L'articolo Corriere Nazionale.

paola_vad : @pistelligoffr Già, ma Gunter Pauli è sempre super consigliere del pdc? Certe meraviglie si tende a dimenticarle - mrcllznn : RT @mrcllznn: @matteorenzi @ItaliaViva Unica maniera per risollevare Italia Viva è staccare la spina a un governo che non è in grado di ges… -

Ultime Notizie dalla rete : Gunter Pauli VIDEO | 'Blue economy 3.0', a 10 anni dalla sua uscita si aggiorna il bestseller di Gunter Pauli - DIRE.it Dire Gunter Pauli pubblica “Blue economy 3.0”

A 10 anni dall’uscita del suo best seller ‘Blue economy’, 1,2 milioni di copie vendute, tradotto in 39 lingue, Gunter Pauli torna con ‘Blue economy 3.0’ (Edizioni Ambiente), un volume che ripropone ...

Educazione civica a scuola: Fabris nel Comitato che elaborerà le linee guida

Ordinario di Filosofia morale all'Università di Pisa, è coordinatore del gruppo del Ministero che si occupa di educazione alla cittadinanza digitale ...

A 10 anni dall’uscita del suo best seller ‘Blue economy’, 1,2 milioni di copie vendute, tradotto in 39 lingue, Gunter Pauli torna con ‘Blue economy 3.0’ (Edizioni Ambiente), un volume che ripropone ...Ordinario di Filosofia morale all'Università di Pisa, è coordinatore del gruppo del Ministero che si occupa di educazione alla cittadinanza digitale ...