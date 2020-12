Guida Tv Giovedì 24 dicembre

Leggi su dituttounpop

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Rai 1 ore 18:00 L’Ereditàore 19:20 Messa del Papa ore 21:00 A Sua Immagine ore 21:10 Tg1 ore 21:30 Heidiore 23:35 Viaggio nella chiesa di Francesco Rai 2ore 18:50 Pagine d’amore a Natale ore 21:05 Tg2 Post ore 21:20 Alla Ricerca di Dory Dory vive felicemente sulla barriera corallina insieme a Nemo e Marlin. Improvvisamente, le torna in mente di avere una famiglia che forse la sta cercando e parte con i suoi amici per trovarla ore 23:00 Un Natale molto bizzarroKate è una pasticcera che non ha modo di godersi il Natale a causa del suo lavoro. Randolf Drosselmeyer, un commerciante di articoli natalizi, le regala uno Schiaccianoci di legno che, magicamente, prende vita. Rai 3ore 19:30 TG R ore 20:00 Blob ore 20:15 I Topiore 20:45 Un Posto al Sole ore 21:20 Festival del Circo di Montecarloore 23:45 RaiNews ore 23:55 Una Notte al museoLarry ...