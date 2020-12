Guenda e la squalifica di Filippo Nardi:” Mi ha chiamata il giorno dopo…” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Solo qualche giorno fa è accaduta una questione inammissibile ed a parlarne è stata Guenda Goria nel riguardo della squalifica di Filippo Nardi dal Grande Fratello Vip. Nella settimana in cui è stato presente nella Casa non ha avuto delle parole molto belle e rispettose nei confronti delle donne presenti, soprattutto verso Maria Teresa Ruta. Probabilmente da parte dell’ex gieffino non vi è mai stata una simpatia. Ma è arrivato addirittura ad affermare alcune frasi che avevano del sessismo molto pesante. Ovviamente non vogliamo in alcun modo ripetere queste illazioni. Piuttosto speriamo noi tutti queste non vengano mai più ripetute nei confronti di una persona di sesso femminile perché hanno un gran peso. La stessa Guenda di fronte ad alcune cose accadute non ha potuto che denunciare ... Leggi su giornal (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Solo qualchefa è accaduta una questione inammissibile ed a parlarne è stataGoria nel riguardo delladidal Grande Fratello Vip. Nella settimana in cui è stato presente nella Casa non ha avuto delle parole molto belle e rispettose nei confronti delle donne presenti, soprattutto verso Maria Teresa Ruta. Probabilmente da parte dell’ex gieffino non vi è mai stata una simpatia. Ma è arrivato addirittura ad affermare alcune frasi che avevano del sessismo molto pesante. Ovviamente non vogliamo in alcun modo ripetere queste illazioni. Piuttosto speriamo noi tutti queste non vengano mai più ripetute nei confronti di una persona di sesso femminile perché hanno un gran peso. La stessadi fronte ad alcune cose accadute non ha potuto che denunciare ...

