Grave lutto per Valerio Scanu, il padre Tonino è morto a 64 anni (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Gravissimo lutto per Valerio Scanu: il padre Tonino è morto a 64 anni. Era ricoverato per covid. Il padre Tonino, 64 anni, è morto a causa del covid. A riportare la notizia è stato il quotidiano “La nuova Sardegna”. Tonino Scanu, per anni, ha lavorato come dipendente comunale de La Maddalena. Ha contribuito ad organizzare tantissimi eventi benefici e da quasi un mese e mezzo era ricoverato all’ospedale Mater Olbia. Sui profili social di Scanu tutto tace, ma negli scorsi giorni era stato lo stesso artista a parlare del difficile momento che stava affrontando insieme alla famiglia. Grave lutto per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Gravissimoper: ila 64. Era ricoverato per covid. Il, 64, èa causa del covid. A riportare la notizia è stato il quotidiano “La nuova Sardegna”., per, ha lavorato come dipendente comunale de La Maddalena. Ha contribuito ad organizzare tantissimi eventi benefici e da quasi un mese e mezzo era ricoverato all’ospedale Mater Olbia. Sui profili social ditutto tace, ma negli scorsi giorni era stato lo stesso artista a parlare del difficile momento che stava affrontando insieme alla famiglia.per ...

