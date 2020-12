Grave lutto nel mondo della moda: morta la modella Stella Tennant (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La top model aristocratica più famosa della Gran Bretagna, Stella Tennant, è morta a soli 50 anni, pochi mesi dopo la separazione dal marito David Lasnet. Una “donna meravigliosa e un’ispirazione per tutti noi”: così la top model aristocratica più famosa della Gran Bretagna, Stella Tennant, è stata descritta dalla sua famiglia nella nota che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La top model aristocratica più famosaGran Bretagna,, èa soli 50 anni, pochi mesi dopo la separazione dal marito David Lasnet. Una “donna meravigliosa e un’ispirazione per tutti noi”: così la top model aristocratica più famosaGran Bretagna,, è stata descritta dalla sua famiglia nella nota che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

infoitcultura : Grave lutto per Valerio Scanu: morto per COVID il padre - zazoomblog : Grave lutto per Valerio Scanu il padre Tonino è morto a 64 anni - #Grave #lutto #Valerio #Scanu #padre - infoitcultura : Grave lutto per Valerio Scanu: morto il padre, il dolore del cantante - ac_sorrentino : Grave lutto per #ValerioScanu: volato via all’antivigilia. Il mondo della musica piange con lui - CronacaSocial : ?? ULTIM'ORA. #Covid19. Grave lutto per il cantante Valerio Scanu. LEGGI?? -