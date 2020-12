Grande Fratello Vip, gravi offese di Sonia Lorenzini contro Rosalinda: squalifica in arrivo? (Di mercoledì 23 dicembre 2020) I nuovi arrivati nella casa del Grande Fratello Vip sono riusciti a scuotere gli equilibri che si erano instaurati fino ad ora. Se da una parte, infatti, Samantha de Grenet, dopo alcune frasi contro Stefania Orlando, dall’altra la nuova gieffina non è la sola. Nell’occhio del ciclone è entrata anche Sonia Lorenzini che, dopo alcune … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 23 dicembre 2020) I nuovi arrivati nella casa delVip sono riusciti a scuotere gli equilibri che si erano instaurati fino ad ora. Se da una parte, infatti, Samantha de Grenet, dopo alcune frasiStefania Orlando, dall’altra la nuova gieffina non è la sola. Nell’occhio del ciclone è entrata ancheche, dopo alcune … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

NicolaPorro : Il regalo di Natale dell'ineffabile Babbo Giuseppi? Il ?????????? ????????????????. Ma in realtà non è proprio così. Ecco perché… - GrandeFratello : Il Natale è sempre più vicino e Grande Fratello regala agli inquilini una serata all’insegna della musica: Arisa sa… - AGCOMunica : #agcom Nota su #televoto Grande Fratello Vip #GFvip #GrandeFratello - myryamai : Tra l’aereo che Sonia ha pensato fosse suo e il messaggio delle Gregorelle contro Giulia, la giornata è iniziata al… - Francym97 : RT @ToniaPeluso: Sonia abbiamo lasciato correre quando hai fregato il fidanzato alla tua amica mentre era al Grande Fratello, ma non ti las… -